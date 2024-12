La rsa Pertini di Garbagnate milanese ha ricevuto l'ambito riconoscimento del Bollino Rosa Argento.

Bollino Rosa Argento per l'Asst Rhodense e la Rsa Pertini

Sono 210 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo su tutto il territorio nazionale premiate da Fondazione Onda ETS nell’ambito della quinta edizione del Bollino RosaArgento per il biennio 2025-2026. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.

“Siamo profondamente onorati di aver ricevuto, anche in questa edizione, il Bollino RosaArgento – ha dichiarato il direttore generale di ASST Rhodense Marco Bosio – Un riconoscimento che premia il nostro impegno quotidiano nel garantire il benessere e la qualità della vita dei nostri ospiti. Questo attestato rappresenta un motivo di orgoglio e la conferma del valore del lavoro svolto dai nostri operatori, sempre dedicati con professionalità e umanità alla cura degli anziani più fragili. Ringraziamo Fondazione Onda ETS per l’importante ruolo che svolge nel promuovere l’eccellenza e nel valorizzare le strutture che mettono al centro la salute, la dignità e il rispetto delle persone”.

Un punto di riferimento per la qualità

Il Bollino RosaArgento è un’iniziativa che mira a offrire alle famiglie un valido supporto nella scelta di RSA e Case di riposo impegnate nel garantire il benessere e la salute degli anziani. Il crescente numero di strutture premiate testimonia l’impegno di queste realtà nell’offrire servizi di qualità, sottolineando l’importanza di orientare le scelte di chi si prende cura di familiari anziani e fragili.

Un riconoscimento che premia l’eccellenza dell’ASST Rhodense

Il Bollino RosaArgento, ricevuto dalla RSA Pertini, è il simbolo del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della struttura per garantire agli anziani un ambiente sicuro, accogliente e centrato sul rispetto della persona. Questo riconoscimento, che si rinnova nel tempo, è testimonianza del continuo impegno dell’ASST Rhodense nel perseguire standard di qualità sempre più elevati, confermando la struttura come punto di riferimento nel panorama delle RSA italiane.

Alcuni dati di Fondazione Onda ETS

Secondo l’indagine “Essere anziani nel 2024”, realizzata da Fondazione Onda ETS in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, meno della metà degli anziani (46 per cento), secondo l’indagine, definisce buona o ottimale la propria qualità di vita, principalmente a causa di uno stato di salute non soddisfacente. Due anziani su tre, infatti, soffrono di una patologia cronica - principalmente ipertensione - e seguono oggi uno stile di vita più sedentario rispetto al 2017: solo il 26 per cento pratica attività fisica. Nonostante la salute fisica non ottimale, oltre 4 intervistati su 5 dichiarano un buon livello di autosufficienza: i figli e gli assistenti privati sono il punto di riferimento per gli anziani bisognosi di supporto. È, tuttavia, proprio la perdita dell’indipendenza a confermarsi il principale timore degli anziani (55 per cento degli intervistati), insieme alla perdita delle persone care.