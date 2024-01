San Sebastiano da ricordare per i vigili urbani di Boffalora che, in occasione delle celebrazioni del loro patrono, hanno ricevuto un pubblico riconoscimento per i tanti anni al servizio della loro comunità.

Boffalora premia i suoi agenti di Polizia Locale

Un gesto, quello degli encomi agli agenti, divenuto negli anni ormai rodata consuetudine all’interno delle iniziative per San Sebastiano, durante le quali sindaci, assessori e i comandi dei comuni del Magentino e dell’Abbiatense hanno occasione di riunirsi ed esaminare i dati del Patto Locale di Sicurezza relativi all’anno appena concluso.

Cornice d’eccezione per la cerimonia di quest’anno è stata la sala consiliare del Comune di Albairate, dove i tre vigili sono stati premiati dal sindaco di Boffalora Sabina Doniselli. A essere insigniti delle onorificenze l’agente Ilario Grassi, per i 28 anni complessivi di servizio di cui tredici da comandante, l’agente Andrea Ramazzotti e l’attuale comandante Antonio Damiano, entrambi per aver raggiunto i 16 anni di servizio.

Difficile per gli uomini del comando nascondere l’emozione di fronte a un riconoscimento così importante, a fronte del quale preferiscono limitarsi a condividere quanto già espresso dall’amministrazione comunale su quanto il loro lavoro rappresenti un «servizio della collettività» oltreché «un presidio della sicurezza urbana e un punto di riferimento per i cittadini».

Le parole del sindaco Sabina Doniselli

A margine dell’evento è poi intervenuto lo stesso sindaco Doniselli, precisando come la cerimonia tenutasi ad Albairate sia stata

«l’occasione per esprimere gratitudine agli agenti per la loro azione dedicata alla legalità e alla sicurezza. In questi anni come amministrazione abbiamo sempre pensato alla Polizia Locale come servizio di prossimità presidio territoriale delle Forze dell’Ordine a stretto contatto con la cittadinanza».

L’encomio ottenuto dagli agenti boffaloresi rappresenta in tal senso anche un riconoscimento per l’impegno profuso negli anni dal comando di piazza IV giugno:

«Pur essendo un piccolo paese con solo quattro agenti di Polizia Locale abbiamo sempre cercato di organizzare tutti i servizi facendo sentire la presenza sul territorio. I nostri agenti sono spesso punto di raccolta per le segnalazioni che il cittadino vuole inoltrare all’ente, che si pone come mezzo per far sì che ciò possa avvenire in maniera più essenziale e diretta possibile».

Come spiega il sindaco, il vantaggio dell’eliminazione delle intermediazione burocratiche è che i cittadini