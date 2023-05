Tutta Boffalora Sopra Ticino piange il consigliere comunale e volontario Pier Mario Lissi.

Boffalora piange "il Lissi"

L'uomo di 67 anni è venuto a mancare nella giornata di ieri, mercoledì 24 maggio. "Il Lissi", come era conosciuto da tutti in paese, era molto noto perchè aveva lavorato una vita in Comune come operaio.

Dopo un'esperienza in un'azienda che costruiva ribaltabili per camion, nel 1978 venne assunto come operaio proprio dall'ente. Diverse le mansioni che aveva ricoperto nel corso di 40 anni nel palazzo comunale, come ad esempio quella di autista dello scuolabus, attività che aveva svolto per circa 15 anni, senza poi dimenticarsi la cura del cimitero cittadino. Insomma un vero e proprio tuttofare che aveva raggiunto la meritata pensione nel 2018.

L'impegno per la comunità boffalorese non si era però fermato al lavoro in Comune, perchè il Lissi era attivo in alcune realtà associative del territorio e nel 2019 aveva deciso poi di scendere in politica candidandosi alle elezioni comunali nella squadra della Lega guidata da Sabina Doniselli.

Il ricordo del sindaco Doniselli

Proprio il primo cittadino Doniselli ha comunicato ieri la scomparsa dell'amato Lissi in un lungo e toccante post sui social: