Bocciodromo, arriva il cantiere per la palestra

Assegnati i lavori, e cantiere presto al via, per la riqualificazione del bocciodromo e la creazione dei campi da calcio a sette al centro sportivo Cogliati di Pregnana.

Bocciodromo

La gara per i lavori di «Riqualificazione del bocciodromo e di riconversione a palestra, realizzazione di nuovi spogliatoi, rimodulazione generale degli spazi dedicati allo sport e dei percorsi di fruizione del centro sportivo “A. Cogliati”», gestita dalla Centrale di Committenza Unica del Comune di Rho di cui Pregnana fa parte, ha visto la partecipazione di sette imprese da tutta Italia.

Palestra polifunzionale

Ad aggiudicarsi i lavori, attraverso il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, è stata l’impresa «Art et Labor srl» con sede a Somma Vesuviana, provincia di Napoli.

L’intervento è importante. Il bocciodromo realizzato nel 1990 verrà trasformato in una palestra multifunzionale, compresi spogliatoi, mentre nell’area esterna saranno creati campi da calcio a sette in erba sintetica.

I costi per i lavori si aggirano sul milione di euro. Il quadro economico complessivo, comprensivo di iva, progettazione e altri costi, raggiunge il milione e mezzo di euro.

L’intento è quello di creare nuovi spazi per la pratica sportiva, ampliando l’offerta attuale.

Arriva il cantiere

Il «sacrificio» del bocciodromo, evidenziato nei mesi passati dallo scontro fra amministrazione e l’associazione sportiva che gestiva i campi da bocce, porterà alla creazione di una palestra polifunzionale dove diverse associazioni sportive pregnanesi troveranno casa. Assegnati i lavori, già la prossima settimana l’impresa potrebbe dare il via al cantiere dentro il centro sportivo.