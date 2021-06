Blitz di Fratelli d'Italia nella piazza di spaccio “Bassettino” a Rescaldina.

Ieri, lunedì 29 giugno, una piccola delegazione di Fratelli d'Italia Rescaldina ha effettuato un blitz a “Bassettino”: a pochi passi dalla Piazza della Chiesa, dalla Scuola Materna e dalle Scuole Medie, si trova una piazza di spaccio in quello che il partito della Meloni definisce "un centro sociale a cielo aperto istituzionalizzato".

"Rescaldina non può cadere nel totale abbandono. Lo denunciamo con forza all’amministrazione, affinché metta in campo da subito gli strumenti più rapidi per risolvere una situazione che da anni tiene in scacco il centro della città. Basta parole, basta promesse. Servono azioni!”