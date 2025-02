Blackout all'istituto Olmo, interrogazione a Città Metropolitana

Il Consigliere Metropolitano della Lega, Christian Colombo, ha presentato un’interrogazione al Sindaco Metropolitano in merito alle problematiche all’impianto elettrico che ha interessato l’impianto elettrico dell’Istituto Olmo di Cornaredo.

Istituto Olmo

"Il guasto - denuncia il consigliere metropolitano della Lega - verificatosi la scorsa settimana, nell’istituto superiore cornaredese non è stato risolto tempestivamente, causando la sospensione dell’attività didattica in presenza fino alla giornata odierna, lunedì 3 febbraio. Questa situazione ha arrecato disagi inaccettabili agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

Con la mia interrogazione - prosegue Colombo - ho richiesto al Sindaco Metropolitano di fare chiarezza sulle cause del guasto, soprattutto considerando che il plesso scolastico è di relativamente nuova costruzione. Inoltre, ho richiesto un resoconto dettagliato, che possa essere reso pubblico a studenti e genitori, sugli interventi effettuati da Città Metropolitana per risolvere il problema e garantire la ripresa regolare delle attività scolastiche".

Blackout prolungato

"È inaccettabile che problemi simili possano verificarsi nelle nostre scuole e non essere risolti prontamente - prosegue il consigliere - . La Città Metropolitana ha il dovere di garantire il corretto funzionamento degli istituti scolastici e di intervenire con la massima urgenza, evitando che i primi cittadini, come ha ben fatto d’Urbano, siano costretti a emettere ordinanze di chiusura delle scuole per tutelare la salute di studenti e personale scolastico. La Lega in Città Metropolitana - conclude Colombo - continuerà a monitorare la situazione e a tenere alta l’attenzione sull’Olmo di Cornaredo e su tutte le scuole della provincia di Milano, affinché episodi di non si ripetano con così tanta frequenza".