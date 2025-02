Bivacchi notturni nella sala d'attesa della stazione: il Comune chiede che Rfi installi un cancello

Controlli continui da parte della Polizia Locale e la richiesta di un cancello in ferro: è così che l'Amministrazione comunale di Legnano sta affrontando il problema dei bivacchi notturni nella sala d'attesa della stazione ferroviaria.

Controlli della Polizia Locale contro i bivacchi notturni nella sala d'attesa

Gli uomini del comandante Daniele Ruggeri monitorano costantemente, con continui passaggi di pattuglie, la situazione della sala d’attesa nelle ore serali/notturne. A questo proposito Palazzo Malinverni spiega:

"Nelle scorse settimane gli agenti hanno rilevato la presenza di persone all’interno della sala, raccolto le loro generalità e provveduto a segnalare ai Servizi sociali dei diversi Comuni la loro situazione: si tratta di persone senzatetto, nell’ordine di poche unità, conosciute agli uffici e, nella maggior parte dei casi, italiane residenti in altri comuni. Nei passaggi effettuati negli ultimi giorni le pattuglie non hanno più registrato queste presenze".

Viene chiusa ogni sera dall'impresa incaricata, ma qualcuno ha forzato le porte

Il Comune di Legnano, provvede, come stabilito dal Contratto di comodato stipulato con Rfi, alla chiusura della sala d’attesa ogni sera tramite l’azienda incaricata. Il fatto che, nonostante questo, qualcuno sia riuscito a forzare le porte e a introdursi nella sala d’aspetto, ha portato Palazzo Malinverni a richiedere a Rfi l’installazione di sistemi di chiusura (a cancello in ferro) analoghi a quelli utilizzati per i servizi igienici. Rfi ha intanto comunicato che entro fine febbraio ripristinerà le due porte della sala d’attesa che affacciano sul primo binario (danneggiate dai vandali lo scorso dicembre).

"Per i senzatetto si può attivare il Servizio di pronto intervento sociale"

L'Amministrazione comunale ricorda inoltre che la cittadinanza di Legnano e di tutti i comuni del Piano sociale di zona può contare sul Servizio di pronto intervento sociale, in grado di intervenire per contattare e agganciare persone senza dimora:

"Quando i cittadini intercettano situazioni di questo tipo devono contattare la Polizia Locale o le altre forze dell’ordine affinché questo servizio possa attivarsi".