“Birre Vive sul Naviglio”, a Gaggiano

Per gli amanti del luppolo un appuntamento importante da segnare sul calendario. Sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 tornerà con la sua nona edizione "Birre Vive sul Naviglio", evento ormai tradizionale organizzato da Beerinba che animerà gli ultimi giorni estivi di Gaggiano.

Il programma

Inaugurazione alle ore 18 di sabato, si proseguirà fino alle 24, domenica appuntamento dalle 12 alle 23. L’area interessata sarà Via B. De Gozzadini/Lungo Naviglio. Due giornate all’insegna delle migliori birre artigianali ed estere grazie alla selezione presentata da Beerinba. Sarà inoltre allestito un beershop per acquistare birre selezionate da portare a casa. Ricca l’area street food, che saprà soddisfare anche i palati più esigenti attraverso un’offerta mai banale e di livello.

Motoraduno

Nella giornata di domenica, poi, tornerà l’apprezzato Motoraduno a cura del Moto Club Gaggiano: si tratta del Memorial Umberto Ubaldani, con inizio alle ore 10 in Piazza Monsignor Ferraroni. Per tutti i partecipanti un buono sconto da consumare presso gli stand Beerinba. In entrambe le serate prevista musica live: nella serata di sabato speciale Dj Set rock, pop e Dance 70, 80, 90 con Mr Germani, domenica dalle 12 e fino alla chiusura spazio a The Shuffle Show by After Life Music Dimension. L’evento si terrà all’aperto. Ingresso libero, animali ammessi.