Bimbi in posta con le letterine per Babbo Natale

Due giornate speciali, quelle di lunedì e martedì per gli oltre 70 bambini della scuola dell’Infanzia Munari dell’Istituto Cairoli di Barbaiana di Lainate che sono stati coinvolti in un’iniziativa dedicata al Natale.

Un momento speciale per i bambini che hanno consegnato i loro disegni e desideri per Babbo Natale

«La nostra scuola, con la collaborazione di Poste Italiane ha voluto regalare un momento speciale ai bambini, consegnando i loro disegni e desideri per Babbo Natale direttamente all’ufficio postale – racconta la coordinatrice scolastica Sara Spinelli - Questo gesto è stato significativo per loro, perché sono sicuri che le lettere verranno recapitate velocemente al destinatario speciale. Per i bambini è stato un momento emozionante e questa visita è stata anche un’occasione per conoscere l’ufficio postale e la sua operatività».

La direttrice: "Raccogliere disegni e letterine e vedere entusiasmo negli occhi dei bambini è stato emozionante"

Nell’ufficio postale la direttrice, insieme al personale, ha accolto la scolaresca raccontando cosa si fa in un ufficio postale e raccogliendo tutte le letterine. «Lavoro in Poste Italiane ma sono anche una mamma e posso dire che raccogliere disegni e letterine e vedere negli occhi dei bambini così tanto entusiasmo è stato davvero emozionante - il commento della direttrice Domenica Garcea - Questo incontro mi ha fatto riflettere sul Natale e sull’importanza che questa festività riveste per i bambini e per le famiglie, un’occasione unica di condivisione».