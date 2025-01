Bilancio per il servizio di guardia medica a Castano: "Oltre 70 accessi nei primi giorni del nuovo anno"

Funziona a gonfie vele il servizio di guardia medica in via Moroni a Castano Primo. L'anno nuovo si è aperto con una settantina di accessi, prova provata di una attività che funziona.

Ecco come funziona il servizio

Il servizio di continuità assistenziale viene erogato nella struttura di via Moroni, angolo via Acerbi, dove peraltro sta prendendo forma la nuova Casa di comunità, e che nel corso del periodo segnato dalle festività ha fatto registrare un buon numero di accessi, evitando così le code ai pronto soccorso situati nei Comuni limitrofi.

"Nei primi giorni del nuovo anno abbiamo registrato una settantina di accessi"

Dal 30 dicembre al 5 gennaio, ha fatto sapere l'Asst ovest milanese, «sono stati 70 gli accessi per la continuità assistenziale a Castano Primo, dove la struttura è rimasta e rimane aperta nei prefestivi (dalle 8 alle 20), e sabato più festivi. «Il Servizio di Guardia Medica sta funzionando benissimo». Anche l'Amministrazione comunale ha certificato il buon funzionamento del servizio.

Come accedere al servizio

Per accedere al servizio è importante, lo ricordiamo, contattare il numero 116117 per la continuità assistenziale. Gli operatori effettuano un primo triage per poi decidere se attivare gli hotspot infettivologici (creati solo per i casi di influenza) oppure indicare la sede più vicina della continuità assistenziale. Il servizio offre un supporto diretto ai cittadini ed evita il passaggio nei pronto soccorso - se non necessario".