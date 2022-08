BiciTav: una corsa podistica per la valorizzazione del percorso ciclo pedonale

BiciTav: una piantina e una corsa podistica per la valorizzazione del percorso ciclo pedonale. Ecco di cosa si tratta.

BiciTav: il progetto di valorizzazione

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino, in qualità di capofila del Protocollo di intesa sottoscritto nel luglio del 2021 con i comuni di Arluno, Ossona, Marcallo con Casone, Bernate Ticino e Boffalora sopra Ticino per la congiunta valorizzazione della pista ciclopedonale posta lungo il percorso dell’alta velocità, annuncia le prime azioni di sostegno alle politiche comuni di quella che è stata denominata BiciTav.

La presentazione della piantina e dell'evento podistico

In particolare sabato 3 settembre 2022 verrà presentata la Cartina BiciTav e l'evento podistico amatoriale "Tapasciada BiciTav".

Ha dichiarato il consigliere con delega all'Ambiente e Territorio Paolo Pavan:

"Un modo per conoscere il nostro territorio e i suoi valori paesaggistici, storici e culturali, riportando punti di interesse da intercettare lungo il percorso. Per la sua realizzazione, sono state attivate forme di sponsorizzazione tra le imprese del territorio, in particolare ricordiamo il Gruppo Cap, per la prossima installazione di fontanelle d’acqua lungo il percorso ciclabile e Asm Magenta, per la stampa del supporto cartaceo da distribuire sul territorio".

Grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva Atletica 99 di Vittuone, domenica 2 ottobre 2022 verrà inoltre organizzata una gara podistica denominata “Tapasciada BiciTav”, con partenza da Bernate Ticino e arrivo ad Arluno. Il percorso si snoderà per un totale di 13KM lungo tutto il percorso della BiciTav e ognuno potrà partecipare, con il proprio passo, di corsa o camminando. Ad Arluno, punto di arrivo, sarà messo a disposizione un pullman-navetta per riportare gli atleti al punto di partenza a Bernate Ticino. Inoltre sul prato del Parco di via Toti di Arluno, (arrivo della gara podistica), verrà organizzato un evento di atletica per ragazzi da Riccardi Academy.

"Una promozione del percorso e dei suoi territori"

Ha poi continuato il consigliere: "L’evento vuole essere una vera e propria promozione del percorso e dei suoi territori, ma anche un momento di grande festa per tutti".

Il sindaco Dario Tunesi ha commentato:

"Attraverso questi primi risultati iniziamo a concretizzare le finalità e le azioni del Protocollo d’intesa sottoscritto fra i comuni, in particolare per la tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso la valorizzazione del percorso ciclopedonale, l’organizzazione di eventi sportivi e l’uso del percorso ciclopedonale come volano per lo sviluppo di percorsi turistici e culturali che valorizzino i punti di interesse del territorio".