Bicipolitana in via Volta: i lavori inizieranno solo al termine dei saldi invernali

Stop temporaneo

L'Amministrazione comunale di Legnano ha accolto la richiesta avanzata dai commercianti.

Bicipolitana in via Volta a Legnano, lavori in stand by fino alla fine dei saldi invernali.

Bicipolitana: nuovo incontro tra Comune, Confcommercio, negozianti e residenti della zona di via Volta

Tenendo fede all’impegno assunto la scorsa settimana in Consiglio comunale (quando una nutrita delegazione del neonato comitato Vivi Legnarello, che chiede che il progetto della Bicipolitana venga attuato senza penalizzare commercio e viabilità, ndr), l’Amministrazione ha nuovamente incontrato il presidente di Confcommercio Paolo Ferrè e alcuni commercianti e residenti della zona di via Volta per parlare di Bicipolitana, in vista della partenza dei lavori per il completamento della linea 1. L’incontro precedente si era tenuto venerdì 22 ottobre.

Palazzo Malinverni ha deciso di rinviare i lavori al termine del periodo dei saldi invernali

Nelle prossime settimane cominceranno infatti gli interventi in alcuni punti del tracciato, quali via Novara (da via Ponzella a viale Sabotino), all’incrocio fra corso Italia e via Alberto da Giussano e sulla direttrice via Crispi-via Verdi. Accogliendo la richiesta avanzata dai commercianti nell’incontro del 22 ottobre, sono stati invece rinviati al termine del periodo dei saldi i lavori che riguardano la zona di via Volta.

In questi mesi l'Amministrazione analizzerà i suggerimenti giunti da residenti e commercianti

«Ci siamo posti in ascolto delle istanze che ci sono state presentate da commercianti e residenti - spiega l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi - Impiegheremo questo periodo invernale per analizzare i suggerimenti che ci stanno arrivando per predisporre un piano particolareggiato che consideri e armonizzi tutti gli aspetti della circolazione nel quartiere, dal passaggio della Bicipolitana alle necessità della sosta alla facilità con cui, dal centro cittadino, si può raggiungere la zona in questione. Resta fermo l’obiettivo di realizzare un progetto prioritario per l’Amministrazione; continuiamo però ad ascoltare i cittadini per contemperare al meglio le esigenze di tutti». Afferma il presidente di Confcommercio Paolo Ferrè: «Esprimo grande soddisfazione per la decisione dell’amministrazione comunale di rinviare i lavori della Bicipolitana. La disponibilità a impegnarsi per capire se possono esserci soluzioni migliorative è una dimostrazione di grande maturità».

Venerdì 19 novembre un incontro pubblico nella sala conferenze della Croce rossa

La Bicipolitana, in particolare per i tratti che attraverseranno l’Oltresempione, sarà l’argomento di un incontro pubblico che sarà organizzato venerdì 19 novembre alle 21 nella sala conferenze della Croce rossa in via Cadorna dalla Consulta territoriale 3 con l’Amministrazione comunale.

Nella foto di copertina: un tratto di via Volta