Biciclettata con più di 100 persone lungo il tragitto della Vigevano-Magenta

I Comitati No tangenziali e gli altri enti contrari alla realizzazione della Vigevano-Magenta si sono ritrovati domenica 2 aprile nei luoghi dove è previsto il passaggio della nuova tangenziale: con loro un centinaio di persone in bicicletta.

Vigevano-Magenta: i Comitati in bicicletta contro la tangenziale

"Non c'erano il Commissario straordinario Eutimio Mucilli e i Sindaci di Ozzero, Magenta, Abbiategrasso, Robecco, a pedalare sui luoghi che le comunità di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Castellazzo de' Barzi, Boffalora, del Parco del Ticino e Parco Sud Milano e di Città metropolitana difendono da vent'anni cercando di far capire che una superstrada realizzata con svincoli sopraelevati, ponti e viadotti non risolverà i problemi del traffico locale".

Queste le parole degli organizzatori della biciclettata del 2 aprile nei luoghi che saranno interessati dalla costruzione della nuova tangenziale in direzione Malpensa.

"Ma bisogna conoscere il paesaggio agrario, i sentieri, i fossi, le rogge, la natura che verrà irrimediabilmente distrutta e così, in una bella giornata di primavera, più di cento persone hanno

raccolto l'invito del Circolo di Legambiente Terre di Parchi e dei Comitati No Tangenziale di

riunirsi a pedalare sui luoghi attraversati dalla Superstrada , partendo dalla Mivar di Abbiategrasso

per raggiungere le campagne di Albairate, Cassinetta, Castellazzo de' Barzi, Robecco sul naviglio - fanno sapere i comitati - All'evento ha aderito l'Associazione "AltroveQui" che da anni si occupa di salvaguardia del territorio soprattutto tramite gli spettacoli di "cinema in cascina" che da tempo coinvolge numerose aziende agricole della nostra zona. Visto il successo della biciclettata riproporremo una prossima iniziativa per visitare il tracciato da Ozzero ad Abbiategrasso passando per le belle campagne del tratto che lungo il naviglietto di Bereguardo raggiunge Castelletto e Mendosio , il punto in cui partirà il superponte, secondo i progettisti “molto impossibile da realizzare “, che passando sul Naviglio grande, la Vigevanese e la stazione della Bruciata impatterà sulle campagne di numerose aziende agricole di Albairate, la Marcatutto, la Visconta, la Tosa la Santa Maria, l'Isola Maria, la Grassina, Rosio, interessando anche aziende più lontane ma che usufruiscono del sistema poderale esistente".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'incontro con il territorio e i sindaci