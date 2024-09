Bici elettriche: dal 10 settembre si possono richiedere i buoni per l’acquisto

Legnano diventa sempre più green.

Via alle richieste

Si sono aperti ieri, martedì 10 settembre, i termini per la richiesta di buoni mobilità riservati a lavoratori o studenti di almeno 16 anni residenti a Legnano per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il progetto è una misura del Programma di incentivazione della mobilità sostenibile cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per cui il Comune di Legnano, lo scorso mese di luglio, aveva emesso un bando con cui da un lato i produttori/rivenditori di biciclette e dall’altro scuole, enti e aziende potevano accreditarsi al sistema dei buoni. Al bando hanno aderito due rivenditori di Legnano dove sarà possibile utilizzare i buoni: De Sport Specialist S.p.A. (con punto vendita presso Bicimania) ed Eden Cicli srl e otto fra istituti scolastici e aziende/enti (IAL. Istituto Barbara Melzi, ISIS Bernocchi, Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua, Istituto comprensivo Manzoni, Istituto Tirinnanzi, Liceo Galilei e Comune di Legnano) cui sarà destinata una quota di buoni (pari a 6 per ciascun Istituto/Ente) per i propri

dipendenti/studenti di almeno 16 anni.

Un grosso contributo

Il valore complessivo dei buoni messi a disposizione è di 40mila euro, con buoni fino a 400 euro. Al momento dell’acquisto, oltre al valore del buono mobilità sarà applicato anche uno sconto da parte del rivenditore. L’elenco dei modelli di biciclette elettriche attualmente disponibili (il cui valore commerciale va da 1.100 a 2mila 500 euro), insieme con il modulo della domanda da compilare, è pubblicato come allegato alla notizia dei buoni mobilità sul sito comunale. Gli interessati dovranno inviare via PEC la domanda a comune.legnano@cert.legalmail.it entro il 28 settembre indicando il rivenditore e il modello scelto e allegando copie del documento di identità e del codice fiscale.

Le graduatorie

Il Comune stilerà due graduatorie consecutive, una per gli appartenenti agli Istituti Scolastici/Enti/Aziende accreditate e una per gli altri utenti (lavoratori e studenti residenti a Legnano che non appartengono a istituti e aziende accreditate), attribuendo i relativi buoni fino a esaurimento fondi. La graduatoria per istituti scolastici e aziende sarà stilata sulla base del criterio della distanza dell’abitazione dal luogo di studio o lavoro e della data dell’invio della domanda. Chi non rientrerà in questa graduatoria sarà inserito nella seconda, che sarà compilata secondo i medesimi criteri. Il mezzo acquistato dovrà essere tenuto almeno due anni dalla data di liquidazione del contributo.