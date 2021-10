Biblioteca: si torna a studiare, ma su prenotazione

Due fasce orarie

Buone notizie per chi usava la biblioteca cittadina di via Cavour per studiare e poi ha dovuto rinunciarci causa Covid. A partire da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, riaprono le aule studio, si riattivano i servizi di navigazione Internet e WiFi e si riavvia il progetto "Sound please! Un pianoforte in biblioteca". Per l’accesso ai posti studio è obbligatoria la prenotazione: si garantiscono due fasce orarie di prenotazione, una al mattino dalle 9.30 alle 13 e una al pomeriggio dalle 14 alle 18.45, in modo da garantire la pulizia e disinfezione degli ambienti, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 della biblioteca. Per le prenotazioni il link è: https://webopac.csbno.net/library/Legnano/. L’accesso in biblioteca è consentito solo con green pass, come previsto dalla normativa vigente.