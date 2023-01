Biblioteca: prolungato l'orario di apertura il martedì fino alle 22.15.

Biblioteca: prolungato l'orario di apertura il martedì

La Biblioteca comunale continua a essere un punto di riferimento per la città di Arese. Con la ripresa regolare delle attività, i giovani e i cittadini in generale sono tornati a rianimare le sale di via Monviso per poter studiare, leggere, giocare a scacchi o altri giochi da tavolo, partecipare a laboratori creativi, chiacchierare davanti a un caffè.

Per venire incontro alle richieste, soprattutto da parte degli studenti universitari, ora la Biblioteca si appresta a prolungare in via sperimentale l'apertura fino alle 22.15 nella giornata di martedì a partire dal 17 gennaio.

L'apertura settimanale serale, infatti, nasce da una richiesta emersa in occasione dell'ultima indagine di customer satisfaction sui servizi del Centro civico Agorà. Sono stati soprattutto i giovani e gli studenti universitari a esprimere l'esigenza di avere uno spazio dove poter studiare o semplicemente incontrarsi in occasioni informali. Il Comune di Arese è sempre stato favorevole a incentivare la lettura e gli incontri "intorno ai libri", ma soprattutto a garantire spazi di socialità in contesti adeguati e protetti. Il raggiungimento di questo obiettivo contribuisce a incrementare e qualificare ulteriormente l'offerta culturale e bibliotecaria.