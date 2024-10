Bianca Seregni ottava al mondo nel World Triathlon. A Torremolinos (Spagna) la «capitana» del DDS-7MP Triathlon Team di Settimo Milanese ha chiuso in ottava posizione la World Triathlon Championship Final, la gara che consegna il titolo di campione del mondo della triplice targata World Triathlon.

Top 10, ottava tra le migliori al mondo. E soprattutto alla fine di una performance che l’ha vista sempre in prima linea a combattere e rispondere colpo su colpo alle assolute protagoniste della triplice internazionale.

«Era la mia seconda “grand final” nella categoria Elite, l’anno scorso sono arrivata ventesima, quest’anno ottava. Sono felicissima ovviamente. E molto orgogliosa di come ho condotto la gara – ha dichiarato Bianca subito dopo il traguardo –. Ho cercato subito di dettare il ritmo e poi sia in bici sia in corsa non mi sono staccata dalle prime.»