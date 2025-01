Bià: screening per la "Giornata mondiale contro il cancro"

In occasione della "Giornata mondiale contro il cancro”, Regione Lombardia promuove sul territorio attività di prevenzione contro le neoplasie. La Casa Di Comunità di Abbiategrasso, all’intento dell’ospedale Cantù, invita i cittadini a partecipare gratuitamente ad una serie di attività di prevenzione che si svolgeranno la prossima settimana.

Tutti gli appuntamenti

Primo incontro lunedì 4 febbraio 2025 al Pua -Punto unico di accesso – dalle 9 alle 12 screening anti-Hvc , tramite test rapidi per i nati tra il 1969 e il 1989. Il giorno seguente, 5 febbraio, all’ambulatorio infermieristico, punto informativo sugli screening oncologici di regione Lombardia con possibilità di prenotazione per mammografia e/o papilloma virus, screening tumore alla prostata o timori colon retto; counseling motivazionale breve su fumo e stili di vita.

Il 6 febbraio, al Pua, dalle 9 alle 12 si ripete screening anti-Hvc , tramite test rapidi per i nati tra il 1969 e il 1989.

L’ultimo incontro è venerdì 7 febbraio: l’ambulatorio infermieristico, punto informativo sugli screening oncologici di regione Lombardia con possibilità di prenotazione per mammografia e/o papilloma virus, screening tumore alla prostata o timori colon retto; counseling motivazionale breve su fumo e stili di vita.

Regione Lombardia celebra la Giornata mondiale della lotta contro il cancro che ricorre il 4 febbraio ed è promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC). Dal 4 al 10 febbraio sono previste vaccinazioni a pazienti oncologici e screening oncologici gratuiti per tutta la popolazione in target, con la collaborazione di ATS e ASST. Il World Cancer Day rappresenta infatti un’importante occasione per riflettere su ciò che istituzioni e individui possono fare nella lotta contro il cancro.

Gli screening in Lombardia

Previsti, in particolare, screening dei tumori del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella e della prostata. Oltre alle vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori (test Hcv) e di promozione di un sano stile di vita (counseling antifumo).