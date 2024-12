Bià: ripulita dai rifiuti l’area vicina alla Ca’ di Biss

La piaga dei rifiuti abbandonati è uno dei principali problemi delle Amministrazioni. Dopo l’intervento per ripulire la discarica del Guardolino la scorsa settimana, dove sono stati rimossi 78 quintali di rifiuti, prosegue con intensità da parte dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso l’azione di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio abbiatense e in particolare nelle aree verdi, tra le zone maggiormente interessate da questo odioso fenomeno.

C’erano anche lastroni di eternit

Ieri, lunedì 9 dicembre 2024, l’intervento effettuato dalle squadre di Amaga in zona Ca’ di Biss, dove, oltre al solito pattume, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di cumuli con scarti dell’edilizia, ritenuti rifiuti speciali. L’area in questione è stata ripulita, rimangono però lastroni di eternit per rimuovere i quali è necessario l’intervento di una ditta specializzata, previsto nel più breve tempo possibile.

Altro luogo ma identico scenario lungo la strada statale 494, lato sinistro andando verso Vigevano, con montagne di rifiuti abbandonati a poca distanza dalla carreggiata. Anche queste verranno rimosse nei prossimi giorni, esattamente com’è stato per la discarica di notevoli dimensioni che si trovava in località Guardolino.

L’ira dell’assessore Bertani

Un situazione dilagante che l’Amministrazione tenta di contenere con interventi che però hanno un costo che ricade sull’intera cittadinanza.