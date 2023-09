Bià protagonista della Giornata mondiale Cittaslow

Cittaslow International organizza un evento internazionale per promuovere, nel mondo, concetti e progetti che rappresentano la realtà e l'idea di essere Cittaslow e istituisce la Giornata mondiale Cittaslow. Anche Abbiategrasso sarà una delle protagoniste.

Per migliorare le qualità della vita

In questa giornata ogni anno tutte le Cittaslow possono proporre e organizzare una o più iniziative locali per promuovere e diffondere i concetti della loro azione collettiva. Il concetto è molto semplice . Dobbiamo rispettare e amare la Terra, la nostra Madre Terra, come sostiene Carlo Petrini, e questo è possibile se tutti realizzano i progetti Cittaslow, giorno per giorno, tutti noi – sindaci delle Cittaslow, cittadini e visitatori, imprenditori e policy maker – dando il proprio contributo per un mondo più pulito, migliore e più giusto.

I temi sono gli stessi con cui Cittaslow si confronta: politiche ambientali (energia, trasporti – bici e pedibus, cambiamento climatico, uso e difesa del suolo, valorizzazione del paesaggio, biodiversità, ecc.), politiche sociali (inclusione, responsabilità sociale, educazione , identità, ecc.), agricoltura e prodotti tipici Cittaslow Mercati, ecc.), turismo sostenibile, consapevolezza dei cittadini di essere una controcultura positiva, ancora più necessaria oggi, quando la crisi del sistema dei combustibili, del cibo e della finanza è legata ad un’altra crisi delle relazioni, dei valori e delle prospettive di qualità della vita delle generazioni future.

Abbiategrasso partecipa attivamente con due iniziative:

Musica Slow a Castelet – sabato e domenica 23 e 24 settembre 2023 a Palazzo Stampa con “Festa contadina a Castelletto”

Immersione nel bosco – domenica 24 settembre 2023 in Darsena Bighiani