Bià: prosegue il progetto "Lo Sai!"

Il progetto "LO SAI!", partito a luglio 2023 ad Abbiategrasso , durerà fino al 29 febbraio 2024. Il progetto in questione è rivolto ad interventi finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità ed aggregazione e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori dai 3 ai 14 anni con una particolare attenzione all’inclusione di adolescenti e preadolescenti con disabilità e/o fragilità.

Prossimi eventi

Ecco i prossimi appuntamenti per attività in ambito culturale e ricreativo che si svolgeranno in particolare nel MESE DI GENNAIO:

“NARRANDO I CONTINENTI” Laboratorio ludico per i bambini dai 3 ai 5 anni, per avvicinarli alle diverse culture del mondo attraverso l’esplorazione e la fantasia.

Sabato 13 gennaio h.10.00 - “Egitto”

Sabato 20 gennaio h.15.30 - “Argentina”

"ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI HABIATE” Letture, racconti e visite guidate per bambini dai 6 ai 12 anni, per far conoscere la storia della nostra città in modo divertente.

Sabato 13 gennaio h.15.30 - “Le Dame del Castello”

Sabato 27 gennaio h.15.30 - “Siamo tutti uguali al Castello”

Modalità di iscrizione

E’ necessaria la prenotazione per partecipare ad ogni evento entro le 48 ore precedenti. Per informazioni e prenotazioni “NARRANDO I CONTINENTI” : tel. 3496012393 - mail mediazione@luleonlus.it

Per informazioni e prenotazioni “ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI HABIATE” : tel. 0294692458/467 - mail cultura@comune.abbiategrasso.mi.it