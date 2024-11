Bià: presentato in Commissione il Piano di Diritto allo Studio

È stato presentato in Commissione Terza il Piano Diritto allo Studio 2024/2025 elaborato dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso, nella persona dell’assessore all’Istruzione Marina Baietta.

Un documento corposo quello illustrato ai commissari che, di fatto, è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale il Comune garantisce, programma e coordina gli interventi di propria competenza a favore degli alunni del proprio territorio che solo ad Abbiategrasso superano i 5 mila studenti.

“Attraverso il documento riassuntivo delle progettualità previste, le Dirigenze Scolastiche avranno modo di appurare che, anche per il nuovo anno scolastico, rimane invariato l’impegnativo supporto economico rivolto ad esaudire la richiesta delle nostre scuole di poter scegliere, in assoluta autonomia, i progetti educativi e le attività didattiche da svolgere nel corso dell’anno – ha voluto premettere l’assessore - È bene però sottolineare che il Comune non esaurisce la propria politica scolastica limitandosi ad erogare le risorse finanziarie perché, oltre ad assumere il ruolo di fornitore di servizi cui ricorrere per assicurare l’accesso alle varie scuole e da fonte di finanziamento per incrementare le risorse statali, l’Ente Locale entra a pieno titolo nel sistema dell’istruzione ed è chiamato a cooperare sia con le Istituzioni Scolastiche, che con le famiglie e gli studenti, nell’attuazione del diritto allo studio”.