Bià: presentata la nuova Azienda Speciale Consortile

Dopo la firma della costituzione, presentata questa mattina ad Abbiategrasso, venerdì 21 febbraio 2025 , la nuova Azienda Speciale Consortile ASPA, alla presenza del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai e del primo cittadino di Calvignasco Giuseppe Gandini, entrambi in rappresentanza dei Comuni soci fondatori dell’Azienda.

E’ stata l’occasione per presentare il dottor Andrea Lopez e il dottor Corrado Songia, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cda della nuova consortile. Unanime il ringraziamento da parte dei sindaci all’assessore di Abbiategrasso Rosella Petrali e al personale degli uffici per il prezioso contributo che ha condotto alla costituzione di ASPA.

Da sinistra Corrado Songia e Andrea Lopez

“È stato fatto un grande lavoro di condivisione che, unitamente alla volontà politica di avviare questo percorso, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo di arrivare alla costituzione di ASPA – ha spiegato il sindaco di Abbiategrasso - Attualmente sono 7 i Comuni soci, ma l’auspicio è che una volta sciolte le legittime riserve anche gli altri Comuni dell’ambito territoriale possano aderirvi per una partecipazione ancora più ampia. Posso testimoniare che ogni decisione fin qui assunta è stata frutto di un confronto, dal quale sono sempre emerse scelte all’unanimità e questo mi pare un viatico importante e valido per il buon avvio del nuovo soggetto. Uno dei momenti più significativi da quando sono sindaco”.

“Tutto è nato nell’ottobre 2023 – ha ricordato Giuseppe Gandini – inizialmente eravamo in 14, poi però, anche a seguito delle elezioni amministrative che la scorsa primavera hanno visto avvicendamenti in alcune amministrazioni del territorio, siamo rimasti in 7 (Abbiategrasso, Besate, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano , Morimondo , Motta Visconti e Ozzero) e insieme abbiamo lavorato alacremente per riuscire ad essere operativi entro l’estate. Voglio però sottolineare che gli altri Comuni non si sono estromessi e a loro sarà concesso di entrare nel momento in cui dovessero essere pronti, per affrontare uniti tutte quelle tematiche legate al sociale che sempre più frequentemente interpellano le nostre amministrazioni esigendo risposte tempestive ed interventi efficaci”