Bià: panchina rossa al parco dei Bersaglieri

All’interno del Parco Inclusivo dei Bersaglieri ad Abbiategrasso, sabato pomeriggio 25 novembre 2023, si è tenuta la cerimonia per l’inaugurazione della panchina rossa come simbolo di condanna della violenza sulle donne.

Bersaglieri dalla parte delle donne

Con questa iniziativa i bersaglieri di Abbiategrasso, hanno dato il loro contributo donando una panchina, acquistata e donata alla città di Abbiategrasso, in concomitanza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ribadendo fortemente e concretamente che sono dalla parte delle donne condannando totalmente qualsiasi tipo di violenza sia essa fisica o psicologica.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Cesare Nai, gli assessori Marina Baietta e Roberto Albetti, la consigliera regionale Silvia Scurati, la Consigliera delegata alle Pari opportunità Sara Valandro, don Stefano, i numerosi Bersaglieri e simpatizzanti, la Fanfara che ha accompagnato con la loro squillante musica la manifestazione, la cittadinanza, le associazioni dedite al tema delle pari opportunità, l’Anffas e iniziativa donne.

Momento solenne con il “Silenzio”

Lo svelamento della panchina inclusiva rossa, al suono dell’Inno Nazionale, è stato eseguito dalla signora Mariangela Locatelli, madrina della Fanfara e dalla Consigliera delegata alle pari opportunità Sara Valandro. A seguire la benedizione da parte di Don Stefano, le allocazioni delle Autorità presenti: Presidente dei Bersaglieri Cav. Pavesi, la consigliera regionale Scurati, l’assessore Baietta, della Consigliera delegata alle Pari opportunità Valandro e del Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.

In conclusione della manifestazione c’è stata la deposizione di un omaggio floreale da parte dei Bersaglieri e delle scarpe rosse da parte del Sindaco e del Presidente Pavesi, la fanfara ha quindi suonato il “silenzio” a ricordo di tutte le donne oggetto di violenza, in particolare di Giulia Cecchettin, l’ultima purtroppo di una lunga serie di femminicidi che si è verificato settimana scorsa, con l’augurio e la speranza che in futuro non si parli mai più di questi odiosi fatti di criminalità perché come riportato sulla targhetta posizionata sulla pancina “La violenza non è mai amore”.

Una panchina speciale

La panchina, anatomica è larga 2 metri e 10 centimetri, prevede la seduta che si compone di una parte centrale adibita per l’utilizzo di persone diversamente abili con solo schienale e due parti ai lati dotate di sedute, braccioli e schienali, crediamo quindi che la scelta fatta, ricada sulle effettive esigenze e sia ben apprezzata dai frequentatori del parco.