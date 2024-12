Bià: Palazzo Stampa diventerà centro di riferimento per il Metodo Munari

Grandi progetti in arrivo a Palazzo Cittadini Stampa di Abbiategrasso dove, grazie alla collaborazione tra Fondazione per Leggere e Beba Restelli, allieva diretta e poi collaboratrice di Bruno Munari, verrà trasferito il primo Laboratorio privato per la sperimentazione, la ricerca e la divulgazione del pensiero e del fare di Munari, attivo a Milano dal 1980.

A partire dal 2025

Il programma, che verrà sviluppato su più anni a partire dal 2025, è stato illustrato ai membri della commissione seconda e della commissione quarta, convocati lunedì sera.

“Questa idea potente e innovativa si inserisce in un percorso già intrapreso da parte di questa Amministrazione che punta a valorizzare i beni di proprietà comunale senza aggravi di spesa per l’ente anzi, nel caso di Palazzo Stampa, l’accordo per il quale Fondazione per Leggere sarà chiamata a gestire tutti gli spazi prevede– ha puntualizzato l’assessore al Patrimonio Roberto Albetti – l’intera copertura delle utenze da parte di Fondazione (mentre ad oggi il Comune paga il 70% delle spese)”.

Un progetto ambizioso

“Doveroso ringraziare Fondazione per Leggere che è una realtà di eccellenza estremamente attiva sul territorio – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e vicesindaco Beatrice Poggi – Sono felice che nel corso degli anni si sia riusciti a definire la soluzione culturale più appropriata per l’utilizzo di questi spazi, la cui gestione, in capo a Fondazione, era già inserita nella precedente convenzione”.

È toccato poi al presidente Marcello Mazzoleni – alla guida di Fondazione per Leggere dal 2022 – entrare nello specifico del progetto che, come anticipato, porterà in riva al Naviglio un laboratorio per conoscere e sperimentare il “pensiero progettuale creativo” ideato e praticato da Bruno Munari.

“Si tratta di un’occasione che andrà a vantaggio della città di Abbiategrasso e di tutto il territorio – ha affermato Mazzoleni – Tutto nasce dall’aver recentemente ricevuto una donazione da Beba Restelli, ovvero la depositaria della praticità che il grande Bruno Munari ha lasciato. A livello pratico l’eredità consiste in una raccolta, frutto di 40 anni di attività, con l’intento che sia Fondazione per Leggere a portare avanti questo prezioso lavoro. Di fatto quindi Palazzo Stampa diventerà in Italia l’unico centro riconosciuto a fare formazione secondo il metodo Munari, rivolto a scuole, aziende, bambini ragazzi, insomma per tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo mondo, pensato per stimolare fantasia e creatività”.

La comunicazione è stata accolta con favore dai commissari presenti, impressionati dalla portata del progetto nonché dalle ricadute positive che la presenza di un laboratorio così rinomato si riscontreranno livello locale.