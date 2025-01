Bià: le dichiarazioni del sindaco Nai dopo l’arresto di Parrino

A poche ore dalla notizia dell’arresto di Paolo Errante Parrino, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai ha voluto esprimere gratitudine alle forze dell’ordine e agli inquirenti per il prezioso lavoro svolto e rimarcare la sua assoluta estraneità e quella della sua Amministrazione a qualsiasi vicenda che possa aver a che fare con interessi criminali.

“Desidero esprimere gratitudine agli inquirenti e alle forze dell’ordine il cui lavoro ha consentito celermente, nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, di giungere all’arresto di Paolo Errante Parrino, resosi irreperibile dalla mattinata di sabato dopo essere stato colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere, divenuta esecutiva successivamente al respingimento del ricorso, presentato in Corte di Cassazione, in seguito a quanto disposto dal Tribunale del Riesame – precisa in una nota il primo cittadino - Pur restando in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che il processo accerti le oggettive responsabilità dei singoli imputati, continuiamo a ribadire – anche attraverso percorsi di promozione della cultura della legalità - ferma condanna nei confronti della mafia e di ogni forma di criminalità organizzata che con la violenza intendono perpetrare il proprio potere a scapito dello Stato e dei suoi valori democratici. Concludo ricordando a quanti, approfittando del clamore mediatico suscitato dalla vicenda che ha investito anche la nostra comunità, si affannano a chiedere le mie dimissioni: l’assoluta estraneità mia e dell’amministrazione che rappresento rispetto a qualsiasi vicenda che possa aver minimamente a che fare con interessi criminali”