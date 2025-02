Bià: in piazza Marconi arriva la mobilitazione degli agricoltori

Con trattori imbandierati e striscioni, sabato mattina 1 febbraio 2025, una delegazione di agricoltori della zona ha fatto tappa in piazza Marconi ad Abbiategrasso. Sono arrivati a bordo dei loro trattori in pieno centro storico, davanti al Municipio della città. Ad accoglierli e ad ascoltare la delegazione abbiatense il sindaco Cesare Nai, l’assessore Valter Bertani e il presidente del consiglio comunale Francesco Bottene.

È terminata con un incontro tra i vertici dell’Amministrazione comunale e il Presidio degli agricoltori nell’ex Sala consiliare di Piazza Marconi la lunga sfilata di trattori che nella mattinata di sabato ha percorso le vie della città sotto una fitta pioggia. Un messaggio chiaro quello lanciato dalla categoria per chiedere ascolto e azioni concrete nei confronti di un settore che riveste un ruolo fondamentale, protagonista suo malgrado di un momento difficile.

“Ringrazio gli agricoltori per questa loro iniziativa – ha detto il sindaco Cesare Nai – volta a sensibilizzare l’intera cittadinanza circa le difficoltà attraversate da chi lavora la terra. Urgono infatti interventi strutturali e azioni a livello governativo, rispetto alle quali noi amministratori locali possiamo fungere da cassa di risonanza. Spesso siamo chiamati ad occuparci delle criticità di altri settori mentre questo che, per noi è prezioso, rischia di non essere preso nella dovuta considerazione. L’agricoltura, non è solo produzione, ma anche un presidio importante del territorio e il miglior antidoto ad arginare la violenza dei cambiamenti climatici”.