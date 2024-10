Bià ha donato le chiave della città ad Alberto Amodeo

Grande folla ieri, domenica 27 ottobre 2024, all’oratorio San Giovanni Bosco di Abbiategrasso, dove il campione paralimpico Alberto Amodeo, si è raccontato, ha rivissuto i momenti della straordinaria avventura delle Paralimpiadi di Parigi 2024 intervistato da Luca Sacchetto.

Una platea affascinata dal racconto del supercampione, che oltre agli straordinari risultati sportivi ha raccontato le sue emozioni, le difficoltà, le paure. Campione nello sport e nella vita.

“Tutte le volte che ho visto le tue gare ho pianto – ha esordito il vicesindaco e assessore allo sport Beatrice Poggi - L’emozione prendeva il sopravvento. Era come se facessimo la gara con te. Con la tua semplicità riesci ad ottenere dei risultati straordinari e per noi questo è un segnale forte. La tua è una lezione di forza e di costanza. Un invito a guardare la difficoltà come opportunità di crescere, un richiamo al coraggio, la possibilità di cambiare il proprio destino in ogni momento della vita. Ci danno coraggio ad avere una prospettiva diversa nell’affrontare la vita. La tua storia ci ricorda che ogni passo verso il futuro è una vittoria”.