Bià: due alberi di Natale in centro

La città si veste a festa. Dopo l’accensione delle luminarie nell’ambito della kermesse enogastronomica Abbiategusto nello scorso weekend, proseguono i lavori per l’installazione dei due alberi di Natale che veglieranno sulla città del Leone durante le festività.

Due alberi di Natale

Oggi, lunedì 27 novembre 2023, operai al lavoro per posizionare i due grossi alberi di Natale in piazza Castello e piazza Marconi, sede del Municipio ad Abbiategrasso. La filodiffusione sarà la colonna sonora per le vie del centro dal 2 dicembre, quando si riaccenderanno anche le luminarie dalle 17 alle 23 e h 24 il 24 , 25 e 26 dicembre.

Torna il presepio di Augusto Rosetta

Ma non è tutto. Anche quest'anno gli Amici del Palio di San Pietro, e la Contrada del Gallo, organizzano il Presepio Augusto Rosetta. Venerdì 08 Dicembre 2023, alle ore 17,30 partirà da Piazza Marconi il Presepio Vivente accompagnato dalla Banda Filarmonica, per recarsi in Corso San Pietro, dove alle ore 18,00 si terra l’inaugurazione al Presepio di Augusto Rosetta presso il cortiletto di "CheBanca". Questo è il modo per ringraziare un amico Augusto Rosetta in questi giorni di festa. Il Presepio si potrà ammirare dal 08 Dicembre 2023 al 07 Gennaio 2024.