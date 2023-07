Bià diventa SportCity per un giorno

Nel pomeriggio di domenica 17 settembre 2023 la storica cornice del Castello Visconteo di Abbiategrasso e nelle aree adiacenti saranno protagoniste le società sportive abbiatensi con dimostrazioni e punti informativi.

La città del Leone SportCity

Il Comune di Abbiategrasso quest’anno ha fatto passi importanti per la valorizzazione e la promozione dello Sport cittadino perché, oltre ad aver riqualificato e realizzato nuove aree sportive all’aperto e aver inaugurato uno spazio al Parco della Darsena nell’ambito del progetto “Sport nei Parchi” è diventata una vera e propria Sport City aderendo al circuito nazionale promosso dall’omonima Fondazione.

In pratica la Fondazione SportCity ( https://fondazionesportcity.it/) è un think tank indipendente, apartitico e no profit; una risposta civica per analizzare le determinanti sociali e sportive con focus su benessere cittadino e qualità della vita e, come fiore all’occhiello tra le iniziative promosse da diversi anni, c’è lo SportCity Day.

L’evento organizzato annualmente da Fondazione SportCity in tutte le città italiane aderenti è un importante appuntamento nazionale per promuovere i valori dello sport e in particolare il benessere per i cittadini. Una rivoluzione dolce attenta alle città e al cittadino. Le città, con i propri spazi verdi e centri di aggregazione, svolgono un ruolo centrale nel processo di sportivizzazione del territorio, rendendo tutti i cittadini protagonisti del cambiamento.

A tale scopo quindi domenica 17 settembre, organizzato dall’Assessorato allo Sport e dalle associazioni sportive del Comune di Abbiategrasso in contemporanea con lo “SportCity Day 2023” nazionale, si rinnova l’atteso appuntamento di settembre (ex Sport Show) per promuovere lo sport cittadino.

Per promuovere sport e salute

Per l’intera giornata di domenica 17 settembre, nel cortile del Castello e nelle aree adiacenti ci sarà un momento promozionale con esibizioni e punti informativi che vedrà protagoniste le società sportive abbiatensi che avranno così la possibilità di far conoscere la propria attività.

Un’occasione importante, una vetrina, per far conoscere le opportunità di fare sport presenti sul territorio, per chi decide di riprendere un’attività sportiva abitualmente svolta o per intraprenderne una nuova all’insegna del “tenersi in forma” e non solo e che quest’anno avrà un’eco nazionale rientrando nel circuito delle SportCity.

La giornata sportiva sarà comunque l’occasione anche per premiare gli atleti abbiatensi che nella scorsa stagione si sono distinti per particolari meriti sportivi per cui invitiamo le società sportive abbiatensi a segnalare i propri atleti.

Per partecipare alla “Sport city day” occorre compilare la modulistica disponibile sul sito del Comune https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/ e consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso in piazza Marconi 1 entro venerdì 1 settembre 2023.

Per informazioni per partecipare alla manifestazione ci si può rivolgere al Servizio Sport alla seguente mail sport@comune.abbiategrasso.mi.it o telefonando al 02 946 92 525 o 255.