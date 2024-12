Bià: cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Riccardo Garavaglia

Un duro colpo per tutta la comunità di Abbiategrasso. Un malore improvviso e devastante ha chiuso per sempre gli occhi di Riccardo Garavaglia, 67 anni, un uomo buono, positivo e solare che in molti ricordano e piangono. Da diversi anni era un volontario attivo del gruppo Gli Amici del Melograno, sempre attento e disponibile nei confronti degli ospiti della struttura di Strada Cassinetta.

Un figura chiave per il centro

“Perdiamo un amico, un’altra figura importantissima per i nostri ragazzi. Solo poche ore prima della tragica scomparsa si trovava in comunità per la cena pre natalizia insieme agli ospiti e ad altri volontari. Se ne è andato così, senza fare rumore e in modo del tutto inaspettato. Siamo tutti quanti increduli e affranti. Riccardo mancherà moltissimo alla grande famiglia Anffas e all’intera comunità abbiatense” queste le parole di Alberto Gelpi, presidente della Fondazione Il Melograno di Anffas , condivise con il presidente Massimo Simeoni insieme a tutto il personale, ai volontari, agli ospiti e alle loro famiglie.

Garavaglia era molto conosciuto ad Abbiategrasso, in molti lo ricordano per il suo impegno attivo anche all’oratorio cittadino San Giovanni Bosco, come componente della Consulta sportiva comunale e come giocatore dell’Osgb Basket.

Un uomo generoso e conosciuto da tanti proprio per il suo grande cuore verso il prossimo, sempre pronto a dare una mano a chi aveva bisogno.

Messaggi di cordoglio da subito si sono rincorsi sui social :

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Riccardo, sempre presente e disponibile, le nostre più sentite condoglianze” – scrivono dal Rotary Club Morimondo Abbazia, mentre altri volontari lo ricordano in struttura proprio lo scorso week end in occasione della festa, impegnato nella vendita delle stelle di Natale: “Una persona sulla quale si poteva contare sempre. Lascia un grande vuoto”.

Per l’associazione Anffas un altro duro colpo, dopo la morte di Mario Tessuto, da sempre grande sostenitore e amico della struttura abbiatense , ora anche l’improvvisa scomparsa di Riccardo, volontario molto attivo e sempre presente al centro di Strada per Cassinetta.

I funerali avranno luogo in Abbiategrasso sabato, 21 Dicembre 2024, alle 11 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo.