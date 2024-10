Bià: cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco Ermanno Bighiani

La città di Abbiategrasso piange la scomparsa di Ermanno Bighiani, 94 anni, ex sindaco della città del Leone dal 1975 al 1980.

Il ricordo dell’Amministrazione

Un uomo di sinistra, legato alla cultura del vecchio PCI. Anche l’attuale Amministrazione Comunale ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Bighiani

“Appresa la triste notizia della scomparsa di Ermanno Bighiani, già sindaco della Città di Abbiategrasso dal 1975 al 1980, desideriamo formulare sincere e sentite condoglianze – afferma il primo cittadino Cesare Nai - Alla famiglia giunga dunque il più sincero cordoglio dell'intera Amministrazione comunale e la gratitudine per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della comunità abbiatense, per la quale Bighiani si è speso con passione e impegno”.

L'ex sindaco sarà pubblicamente ricordato nel corso della prossima seduta consiliare, in segno di rispetto e per omaggiarne la memoria. I funerali si svolgeranno oggi , venerdì 11 ottobre 2024, in forma civile alle 15 al cimitero di Abbiategrasso.