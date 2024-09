Bià: controlli stradali con il progetto Smart

Operazione Smart ad Abbiategrasso. Serata di controlli nella città del Leone e Albairate . Nella serata di venerdì scorso, 13 settembre 2024, i Comuni che fanno parte del Patto per la Sicurezza locale dell’Abbiatense e del Magentino tramite i Comandi delle rispettive Polizie locali hanno predisposto il servizio Smart, voluto da Regione Lombardia. Si tratta di un progetto finalizzato al monitoraggio delle aree a rischio e al controllo dei mezzi in circolazione per migliorare la sicurezza stradale, prevenendo i pericoli connessi ai reati di strada.

13 agenti e due posti di blocco

Importante il numero delle forze messe in campo in tutto il territorio: 13 gli agenti solo per i Comuni di Abbiategrasso e di Albairate che hanno disposto due diversi posti di blocco lungo le arterie di maggior passaggio. Ad Abbiategrasso il posto blocco è stato approntato nel tratto urbano della 494, all’altezza della Mivar: qui gli agenti – in servizio dalle 20.30 alla 1 - hanno controllato quasi 300 conducenti, per contrastare la guida sotto l'effetto di sostanze. Un automobilista al quale è stata revocata la patente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro conducente, dato che secondo l’alcol test superava di poco la soglia di legge, è stato semplicemente sanzionato per lo stesso motivo.

Presente anche l’europarlamentare Isabella Tovaglieri

Particolarmente soddisfatta l’assessore alla Polizia Locale di Abbiategrasso Chiara Bonomi, presente alle operazioni.