Bià: concerto celebrativo per l'Accademia dell’Annunciata

Per ricordare e celebrare questi anni l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso e Lo Scrigno della Musica, in occasione dei 15 anni dall’avvio della prima stagione in residenza dell’Accademia dell’Annunciata, offriranno un concerto sabato 15 febbraio 2025 alle 21 nella Chiesa dell’ex Convento dell’Annunciata.

Primo concerto nel 2009

Il 30 ottobre 2009, con il concerto tenutosi nella chiesa dell’ex Convento dell’Annunciata, l’Accademia dell’Annunciata debutta pubblicamente facendo seguito ad un progetto unico in Italia all’epoca e tutt’oggi per il contenuto proposto. Nel gennaio 2010 prende il via ufficialmente la prima stagione in residenza. Il programma dell’evento ripercorrerà musicalmente la storia artistica dell’orchestra attraverso alcune esecuzioni che l’hanno resa celebre e premiata in Italia ed all’estero grazie ad una marcata espressività musicale ed un linguaggio interpretativo ben identificato. In programma musiche di: Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani. Ingresso Gratuito

L'Accademia dell’Annunciata

L’Accademia dell'Annunciata nasce nel settembre 2009 con sede nell'omonimo convento ad Abbiategrasso (: un edificio di età rinascimentale decorato da affreschi di gusto leonardesco, beneaugurante simbolo di bellezza e armonia. Attraverso molteplici progetti, che ha visto presenti giovani e talentuosi musicisti, ha quindi sviluppato una propria distintiva identità - probabilmente unica in Italia - coniugando la specializzazione in ambito barocco (grazie all’uso di strumenti originali) con un altrettanto solida preparazione in campo preclassico e classico. Oltre a numerose e importati collaborazioni con artisti del calibro di Giuliano Carmignola e Mario Brunello (solo per citarne alcuni) vanta una ricca e importate discografia che l’ha portata ad eccellere in campo europeo grazie al riconoscimento di ambiti primi quali: il Diapason D’Or o l’Amadeus d’Oro. Dalla sua fondazione propone una stagione in residenza e da alcuni lustri è invitata ad esibirsi su importati palcoscenici nazionali ed internazionali.