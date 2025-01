Bià: “Comitato genitori 27ore”, depositate oggi le firme

Il "Comitato genitori 27 Ore" delle scuole primarie di Abbiategrasso ha consegnato oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, al Comune di Abbiategrasso 314 firme raccolte in due settimane per chiedere il mantenimento del servizio scolastico a 27 ore settimanali con tre rientri pomeridiani a scuola, oggi a rischio rimodulazione.

“Nonostante la mobilitazione, al momento non è pervenuta alcuna disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale ad avviare un confronto pubblico – si legge in una nota del neo Comitato - Ricordiamo che l’attuale servizio "27 ore", scelto da tante famiglie, è considerato un modello virtuoso che garantisce equilibrio tra didattica e bisogni dei bambini: spazi per laboratori, inclusione e pause pedagogicamente strutturate. La possibile rimodulazione del servizio rischia di compromettere un diritto acquisito, senza alcun coinvolgimento preventivo di chi vive la scuola ogni giorno. Le 314 firme dimostrano che non siamo soli: il Comune agisca con responsabilità – e conclude - Nonostante i numerosi appelli lanciati attraverso i giornali e le e-mail inviate da vari genitori, il Comune oggi non ha ancora fornito alcuna risposta in merito alla possibilità di un incontro: abbiamo pertanto provveduto al deposito delle firme e ad una richiesta formale. È inaccettabile che scelte che impattano sulla vita di centinaia di bambini vengano trattate senza trasparenza”.