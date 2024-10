Bià: biblioteca comunale aperta anche la domenica pomeriggio

Importante novità per i cittadini di Abbiategrasso. Biblioteca aperta anche la domenica pomeriggio: è questa la novità importante che riguarda la “Romeo Brambilla” in vigore dall’1 gennaio 2025.

La Giunta comunale, infatti, con una delibera approvata nella seduta di mercoledì 9 ottobre 2024 ha approvato il potenziamento dei servizi culturali estendendo alla domenica la possibilità di accedere alla biblioteca civica dalle 15 alla 19.

“Con questa delibera vogliamo dare ai nostri cittadini, e in particolare ai giovani che frequentano gli ambienti del Castello per studiare, un’occasione in più – spiega l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi – Il fatto di riuscire a garantire l’apertura nei festivi ha comportato un lavoro di riorganizzazione del servizio non da poco, ma siamo contenti di aver intercettato un’esigenza che veniva proprio dai ragazzi che vedono la biblioteca anche come luogo di aggregazione”.

“Ritengo questa un’iniziativa importante che può avere una ricaduta positiva a livello sociale – ha commentato il sindaco Cesare Nai – il fatto di avere la biblioteca aperta la domenica pomeriggio diventa un presidio per l’intera città, offrendo, a chi magari viene da fuori, un motivo in più per venire ad Abbiategrasso”.