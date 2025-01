Bià: "Befana in moto", in ottanta sotto la pioggia

Nonostante il maltempo grande riscontro e partecipazione per la 25esima edizione della “Befana in Moto” organizzata dal Motoclub di Abbiategrasso con il patrocinio del comune. Un tradizionale appuntamento che apre la stagione motociclistica, dopo il successo della prima edizione del Babbo Natale in moto, e sempre con finalità benefica. Un quarto di secolo ma "La Befana in Moto" attira sempre tanti biker provenienti anche dai paesi limitrofi, sempre pronti ad affrontare con coraggio il freddo e le condizioni meteo sfavorevoli portando allegria e solidarietà.

Un ottantina di Biker sotto l’acqua

“Ieri , lunedì 6 gennaio 2025, grande successo per la XXV edizione della nostra Befana in Moto – ha affermato con soddisfazione il presidente del Motoclub di Abbiategrasso Matteo Cucchi - Anche se il tempo non è stato clemente, un'ottantina di moto hanno partecipato e girato per le strade di Abbiategrasso, prima della partenza la benedizione per tutti di Don Stefano e poi via verso le solite classiche tappe… Parco degli Alpini, dei Bersaglieri e la visita agli straordinari amici di Anffas, tutti ci hanno accolti con Vin brulé, the e dolci; prima di ritornare in piazza Vittorio Veneto per la polenta offerta dagli amici del Gruppo La Cappelletta. Non ci ferma nulla, figuriamoci la pioggia”.

Presente anche l’assessore regionale Silvia Scurati, che nella struttura di Anffas ha commentato.

“Tappa speciale della Befana in moto agli amici di Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno" Onlus , con un pensiero al sostegno dell’Hospice di Abbiategrasso. Grazie agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti per questa splendida iniziativa solidale che unisce passione per le moto e generosità”

Oltre al tour cittadino, va sottolineato l’impegno solidale della manifestazione, quest’anno destinato all’Hospice di Abbiategrasso.

Mille euro per l’Hospice

“Siamo riusciti a raccogliere e donare 1000€ per Hospice Abbiategrasso, un ottimo risultato – conferma Cucchi - Un ringraziamento a tutti i partecipanti, ad Alpini, Bersaglieri, Anffas, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Gruppo La Cappelletta, Croce Azzurra, Don Stefano, Zattoni Fotografo, Comune di Abbiategrasso e a Galleria dell'immobile srl e Monica di Bmw Pizzala Magenta per l'utile contributo E ovviamente grazie a tutti i partecipanti che anche quest’anno hanno reso la manifestazione speciale”.

Dalla struttura di via Dei Mille il ringraziamento per l’iniziativa :