Bià: annunciate le date di Abbiategreen 2025

Il sindaco Cesare Nai e l’assessore agli Eventi fieristici Valter Bertani , ieri lunedì 24 febbraio, hanno annunciato le date della Fiera di Marzo “Abbiategreen 2025” – il bello di vivere green. La manifestazione si terrà il 22 e 23 marzo 2025 e coinvolgerà diverse zone della città di Abbiategrasso. Nucleo centrale il padiglione della Fiera, ma anche il Castello, piazza Marconi e l’ex convento dell’Annunciata.

Cuore pulsante dell’evento sarà la fiera:

“Quest’anno ci saranno alcune novità molto interessanti – aggiunge l’assessore Bertani – La prima la presenza in Fiera di una mongolfiera, che il sabato potrà essere visitata e la domenica, tempo permettendo sarà alzata in volo e si potrà ammirare il panorama della nostra città dall’alto. Molto interessante sarà la presenza di un aquilonista, che mostrerà e farà volare i suoi aquiloni ma sarà anche protagonista di un laboratorio per creare modelli e farli volare.. Ci sarà ancora il battesimo della sella e il club della canoa, oltre al Parco del Ticino che simulerà un percorso sensoriale per far conoscere l’ambiente del Parco”.