Bià: al via sondaggio “Un parco da vivere”

Nell'ambito delle linee programmatiche di mandato, il Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai intende promuovere il riuso, il recupero e la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, implementando la quantità e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini al fine di valorizzare la città, rendendola più fruibile. Tra le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo vi è la riqualificare l’area del Parco della Fossa.

Un parco per i cittadini

A tal proposito l’ Amministrazione comunale intende avviare un percorso partecipativo che coinvolga diversi attori in un rapporto collaborativo tra pubblico, privato, terzo settore, scuole, associazioni, cittadini

Scopo di tale percorso ? …arricchire con idee e stimoli il processo decisionale per la riqualificazione futura delle aree verdi, a cominciare dall’antica Fossa Viscontea - per la parte denominata Parco della Repubblica -, al fine di incrementarne l’attrattività e consentirne una maggior fruizione da parte di tutti i cittadini nelle diverse fasce di età.

Sondaggio on line

Si vogliono coinvolgere, nella prima fase conoscitiva, organi istituzionali di rappresentanza, quali la consulta Giovani e la consulta Sport e tempo libero, ma anche la cittadinanza tutta attraverso un sondaggio. E' stato predisposto a tale proposito un semplice e breve questionario a cui è possibile rispondere cliccando sul sito del comune: https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/dettagli/comunicazione/1130

La raccolta dati terminerà indicativamente il 30 novembre 2023 e le risultanze, debitamente analizzate, saranno utili per trovare nuove forme di gestione, nuove sinergie e nuovi servizi da offrire alla cittadinanza per rivitalizzare il Parco in questione.

