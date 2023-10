Bià: a piedi alla scoperta dell’antico Borgo

Il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d'arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale.

Turismo sostenibile

Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l'esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo per scoprire le attrazioni turistiche locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale.

«Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli». Questo è il titolo scelto per XX edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Un percorso inedito da scoprire a passo lento che conta la partecipazioe di un centinaio di Comuni italiani, dai grandi Capoluoghi di Regione fino ai piccoli borghi della penisola. Anche per l'edizione 2023 ogni città ha preparato, in collaborazione con le guide turistiche autorizzate, itinerari ricchi di sorprese e numerose iniziative per far conoscere e raccontare storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale) ed i suoi mutamenti nei secoli.

Il programma

Ecco il programma per la città dal titolo «Alla scoperta dell’antico borgo di Abbiategrasso». In programma il 31 ottobre e primo novembre.

Due saranno le visite guidate nelle singole giornate con partenza alle 10 e alle 14.30. Un itinerario di circa 3 km che si percorrerà in 2 ore e 30 minuti.

Percorso a piedi alla scoperta dell'antico Borgo di Abbiategrasso dal Castello Visconteo, alla Basilica di Santa Maria Nuova, piazza Marconi e il centro storico, fino all’ex convento dell’Annunciata, gioiello di architettura francescana, conserva nella chiesa un bellissimo ciclo di affreschi del Moietta.

Per prenotazioni : infopoint@comune.abbiategrasso.mi.it - 0294692467/458