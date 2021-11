Benedizioni natalizie, per chi vuole anche "in presenza": parroco con misure anti-Covid e Green pass

San Vittore Olona

L'annuncio della parrocchia ai concittadini interessati; previste anche celebrazioni "comunitarie"

Benedizioni natalizie "in presenza": per chi lo vorrà, a San Vittore Olona, parroco e suore verranno a domicilio con misure anti-Covid e Green pass.

Benedizioni natalizie ai tempi del Covid

La pandemia ha costretto le parrocchie a trovare nuovi modi per benedire le case dei propri concittadini. A San Vittore Olona le benedizioni natalizie casa per casa nel 2020 non c'erano state, ora le si potrà fare su richiesta.

"Purtroppo l'emergenza sanitaria è tutt'altro che conclusa e non possiamo ancora vivere questa esperienza come vorremmo, se non possiamo ancora passare di casa in casa, possiamo però visitare chi ne farà esplicita richiesta" annuncia il parroco don Marco Longoni.

Chi vorrà ricevere la benedizione in casa dovrà compilare l'apposito tagliando recapitato nelle case (e disponibile nella segreteria parrocchiale) ed entro domenica 21 novembre 2021 lasciandolo nell'apposita urna che sarà allestita in chiesa oppure inviandolo alla mail parrocchiasvo@gmal.com

Le regole delle visite

Ad effettuare la visita a domicilio sarà una singola persona, la visita non sarà effettuata nella casa di chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi negli ultimi tre giorni, di chi si trova in quarantena o in isolamento, di chi ha avuto contatti con persone positive al Covid negli ultimi 14 giorni, di chi ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o are e nazionali ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui, dopo aver fissato l'appuntamento, si verificasse una di queste condizioni, si dovrà avvisare tempestivamente la parrocchia. Durante la visita si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia, tutti i presenti dovranno tenere la mascherina, si manterrà sempre la distanza interpersonale di almeno un metro, la visita durerà massimo 10 minuti e chi effettuerà la visita indosserà la mascherina e sarà dotato di Green pass.

Le benedizioni "comunitarie"

Per chi invece non volesse la visita in abitazione, in chiesa parrocchiale la benedizione sarà per le vie Piave, Libertà, Mameli, Sauro, Marzabotto, Monte Nero, La Marmora, Cantù, Martiri d'Ungheria, Diaz, Pasubio, Monte Grappa, Foscolo, Monte Cassino, Monte Nevoso, Fornasone, Grandi, Turati, De Gasperi, Pavese, 24 Maggio, don Magni, De Amicis, Divisione Sforzesca, Roma, Verdi, Leopardi, Mulino Melzi e Mulino Visconti e, al santuario, per via Pisacane, Amendola, Monti, D'Acquisto, Gramsci, Curiel, Cervi, Rossetti, Bandiera, Pirandello, Pascoli, Alighieri, La Piera, Verga, Madre Teresa di Calcutta, Mazzini, Due Martiri, Ungaretti, Magenta, Minzoni, Carducci e Mulino Cozzi