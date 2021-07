Benedetta, a 21 anni, insegna arte su Instagram

L’arte è la passione della sua vita e ora ha aperto un canale Instagram per fare divulgazione sull’arte: la storia della 21enne Benedetta Colombo, di Inveruno.

La storia di Benedetta

Benedetta Colombo, 21 anni, iscritta all’Università Statale di Milano a Beni Culturali; su Instagram la troviamo come Benedetta.artefacile e il suo obiettivo è spiegare l’arte anche a chi non ne sa nulla.

"L’arte fa parte di me da sempre, a cinque anni ho visitato in ogni angolo i Musei Vaticani e non volevo mai andarmene. Dopo il liceo classico è stato naturale scegliere Beni culturali all’Università dove sto entrando nel terzo anno. Il profilo su Instagram è nato nell’aprile di quest’anno perché durante il secondo lockdown non sapevo dove incanalare la mia voglia di divulgare l’arte. Non sapevo nulla di questo metodo comunicativo dei social ma pian piano ho imparato a montare i video e a fare le grafiche ed è partito il canale che ha lo scopo di comunicare l’arte in modo divertente, piacevole e facile, così che anche chi non ha mai messo piede in un museo possa capire di arte".

"Mi colpisce la community attiva che mi segue"

Il suo profilo Instagram è seguito da circa 2.000 follower, che non sono molti nel mondo di internet, ma se si pensa che nel settore dell’arte gli influencer più conosciuti ne hanno sui 20mila, si capisce che Benedetta ne può fare molta di strada.

"La cosa che più mi colpisce è la community attiva che mi segue, è pazzesco. Sono persone che condividono, commentano e questo mi dà tanta soddisfazione. Non mi interessano i numeri, preferisco avere poche persone veramente interessate e attive che 10mila follower in silenzio!".

Completerà il suo percorso di studi con la magistrale in Storia e Critica dell’Arte. E poi, cosa farà da grande? "Mi piacerebbe rimanere nel mondo della divulgazione, non so se in un Museo o facendo l’insegnante oppure la guida turistica – ha risposto Benedetta – Intanto continuo a spiegare l’arte in modo semplice, una comunicazione globale non solo per chi ha studiato la materia".