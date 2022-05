Battesimi di contrada per i piccoli di San Magno di Legnano

Palio di Legnano

I neonati della contrada di San Magno hanno ricevuto il battesimo simbolico.

Una domenica emozionante quella appena trascorsa in via Berchet a Legnano dove la Nobile Contrada San Magno ha celebrato i tradizionali Battesimi di Contrada.

Il battesimo per i piccoli contradaioli

Dieci piccoli Sanmagnini hanno ricevuto pergamena e foulard per diventare vita natural durante contradaioli rossobiancorossi come attestato dal giuramento prestato dai genitori in loro vece. Un appuntamento che accresce il carico di entusiasmo del mese di maggio e che la sera prima aveva visto la Contrada impegnata in una frizzante Cena Bollicine a tema anni 80 dove si è apprezzato l’ottimo ed elegante menù a base di pesce.

Ora obiettivo puntato verso i prossimi eventi con un occhio di riguardo alla giornata di sabato in cui ci sarà l’emozionante Iscrizione delle Contrade al Palio ed Investitura Civile dei Capitani.