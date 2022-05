Battaglia di Magenta: nessuna rievocazione per rispetto verso il popolo ucraino

La decisione

Il prossimo 4 giugno non scenderanno in strada a Magenta fucili, cannoni e altre armi.

La Pro Loco con l'appoggio dell'Amministrazione comunale ha deciso che quest'anno la rievocazione storica della battaglia di Magenta non ci sarà, in rispetto al popolo ucraino e alla guerra in atto.

La decisione della Pro Loco

Simulazione di battaglie, schieramenti di eserciti, spari di moschetto, colpi di cannone, ma anche cariche a cavallo. Tra passato e presente, tra storia e folclore, nella tranquilla vita di tutti giorni i magentini attendevano il 4 giugno per godersi lo spettacolo in centro città e a volte anche su qualche terra piana periferica. Una rievocazione che quest'anno non verrà fatta:

«Alla luce della guerra in atto il Consiglio prolochino, ritenendo fuori luogo e irrispettoso per le loro grandi sofferenze, mostrare armi, divise e con aria di festa far echeggiare spari, ha ritenuto di annullare l’edizione 2022 della Rievocazione storica - spiega il presidente di pro Loco, Pietro Pierrettori - Ovviamente auspichiamo che la commemorazione ufficiale avvenga secondo il programma e nei modi consueti. Quest’anno cade il 150esimo anniversario dell’inaugurazione dell’Ossario. La nostra associazione ritiene di dover sottolineare la ricorrenza in modo adeguato e a breve comunicherà il progetto all’Amministrazione comunale».

L'appoggio da parte dell'Amministrazione

Una scelta quella della Pro loco condivisa e appoggiata anche dallo stesso Esecutivo, come spiegato anche dal sindaco Chiara Calati.