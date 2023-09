La vicenda di Valentina Caso, magentina morta a Robecco nell’agosto del 2021 può con il senno di poi essere considerato un evento precursore di ciò che da mesi ormai accade a Milano. Cioè ciclisti o pedoni in pericolo per via del traffico e in particolare degli autocarri.

"Basta morti in bici: sensori obbligatori sui mezzi pesanti"

Per questo motivo il padre di Valentina, Giovanni, ha lanciato una raccolta firme per provare a trovare una soluzione da inserire nel codice della strada. Caso fa sua l’idea lanciata dal sindaco di Milano Beppe Sala e ha iniziato una raccolta firme su change.org.

«Quello che stiamo chiedendo e proponendo al Ministero dei Trasporti è di usare Milano un pò come area test per l’applicazione di norme riguardo l’angolo cieco dei mezzi pesanti - spiegò a riguardo alcuni mesi fa proprio il primo cittadino di Milano - Noi stiamo lavorando per cercare di normare l’applicazione dei dispositivi che leggono l’angolo cieco. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sa che stiamo lavorando a questa proposta. Non è semplice perché non c’è una norma italiana ed europea. Ci sono alcune sperimentazioni, per esempio a Londra. Ci stiamo agganciando a quello che vediamo che si sta sviluppando in Europa. Le problematiche sono fare una sperimentazione che non ha radicamento nel codice della strada e avere sufficiente certezza che i dispositivi siano disponibili sul mercato affinché poi lì si possa applicare».

La proposta

Caso è poi passato alla spiegazione della sua idea, partendo proprio dalla terribile vicenda che purtroppo ha visto coinvolta la figlia:

«Valentina, mia figlia, era un’atleta che faceva gare agonistiche e ad agosto si stava allenando per una gara molto importante e anche molto impegnativa che si chiama Iron Man 70.3. Tornava verso casa per un allenamento in bicicletta, purtroppo alla rotonda di Robecco sul Naviglio è stata investita da un autocarro che non l'ha vista. Sulla base di questa esperienza e visto che questi incidenti sono all'ordine del giorno a Milano e molto spesso hanno visto coinvolti gli autocarri per via di questi angoli ciechi che limitano la visibilità degli autisti, ho deciso di organizzare una raccolta di firme che ha l’obiettivo di arrivare a far rendere obbligatorio sugli autocarri questi sensori per rilevare la presenza di pedoni o di ciclisti. Ho visto tra l'altro che anche il sindaco di Milano voleva introdurre una sperimentazione che avrebbe reso obbligatorio almeno nella città di Milano questi sensori. Io penso invece che sia meglio che venga emessa una legge a livello nazionale che li renda obbligatori».

Così è nata l’idea di lanciare questa petizione sulla nota piattaforma online.