Baskin protagonista a Ozzero

Nella palestra comunale di Ozzero appuntamento con il I° Torneo Basket Inclusivo Baskin Asd Virtus Abbiatense. L’evento si è tenuto mercoledì 1 maggio e ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico.

Alla manifestazione, nel plesso sportivo dalle 14, hanno fatto gli onori di casa il vicesindaco Pietro Invernizzi con l’assessore Manuele Ardesi, che hanno accolto le molte autorità del territorio: da Mario Mantovani, candidato alle prossime Europee per Fratelli D’Italia, il vicesindaco di Abbiategrasso Beatrice Poggi, l’assessore di Bià Valter Bertani e il presidente di Amaga Piero Bonasegale.

Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento semplice e snello, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.

La manifestazione ha permesso di far conoscere nell'abbiatense questo bellissimo sport e le possibilità che si potrebbero avverare a partire dal prossimo anno sportivo.

«Non ero presente per altri impegni ma è stata un’iniziativa lodevole di chi ha organizzato l’evento , unire sport e inclusività – ha affermato il sindaco di Ozzero Guglielmo Villani – sono grato a questi volontari che si stanno dando da fare per divulgare il basket , per creare qualcosa sul territorio che poi rimarrà come servizio per i cittadini, soprattutto per i giovani, con una continuità alle attività extra scuola. Quello di mercoledì è stato un torneo che ha toccato e riempito il cuore degli spettatori. Noi come amministrazione teniamo molto all’inclusività e puntiamo molto sul volontariato. Questa sinergia è stata straordinaria»