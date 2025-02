Previsto un intervento lungo la Tangenziale Nord all'altezza dell'uscita di Baranzate per consentire la posa delle nuove barriere antirumore: altri interventi previsti lungo la A8 e la A4.

Barriere antirumore: si parte con l'installazione a Baranzate

Per consentire l'ammodernamento delle barriere antirumore sulla A52 Tangenziale nord di Milano, a partire dalle ore 5 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso, in modo continuativo H24, lo svincolo di uscita di Baranzate per i soli veicoli provenienti da Monza/Tangenziale est.

L'intervento, parte del piano generale di ammodernamento della rete gestita da Autostrade per l'Italia, si concluderà entro la fine di luglio.

Al fine di gestire al meglio la viabilità, per l'intero periodo delle lavorazioni, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha attivato un piano di gestione della viabilità̀ - operativo fino alla sospensione delle attività̀ - che consiste nel potenziamento del servizio di assistenza e l'installazione di apposita segnaletica integrativa lungo i percorsi alternativi appositamente individuati.

Agli utenti in transito e diretti verso l’uscita di Baranzate si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

-utilizzare l'uscita precedente di Bollate-Novate sulla A52 Tangenziale nord e, seguendo i segnali di percorso alternativo appositamente posizionati, immettersi su via Piave, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego;

-utilizzare l'uscita successiva di Mazzo di Rho e rientrare dal medesimo svincolo in direzione Monza/Tangenziale est, per poi uscire presso lo svincolo successivo di Baranzate.

L'intervento fra A4 e A8

Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullati i provvedimenti di deviazioni obbligatorie, previsti nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 febbraio, di seguito indicati:

-è stata annullata la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 febbraio;

-è stata annullata la deviazione obbligatoria sul Raccordo Viale Certosa, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 febbraio.

L'intervento previsto lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Como.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno.