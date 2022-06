Barriera di Lainate in direzione Milano chiusa per lavori di riqualifica delle pensiline.

Barriera di Lainate chiusa per lavori

Per consentire lavori di riqualifica delle pensiline della barriera di Milano nord, dalle 22 di mercoledì 22 giugno alle 5 di giovedì 23 giugno, lungo l'A8 Milano-Varese e sul R37 Raccordo Fiera di Milano, saranno presi importanti provvedimenti di modifica alla circolazione.

Sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, verrà obbligatoriamente deviato sulla A50 Tangenziale ovest di Milano. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso Bologna, uscire allo svincolo Fiera di competenza Serravalle e immettersi sul Raccordo Fiera di Milano proseguendo lungo la Tangenziale nord in direzione Monza e rientrare sulla A4 Torino Trieste, in direzione Venezia, alla stazione di Monza, al km 139+000.

Sul R37 Raccordo Fiera di Milano sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, sia verso Milano sia in direzione di Varese. In alternativa, proseguire lungo la A52 Tangenziale nord e invertire il senso di marca presso lo svincolo Baranzate.

Come restare aggiornati

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.