Bareggio si candida a ospitare un ospedale (o una casa) di comunità

Bareggio si candida a ospitare una Casa di Comunità o un Ospedale di Comunità sul proprio territorio. A dare la notizia è il sindaco Linda Colombo alla luce del nuovo piano quinquennale di Regione Lombardia, che prevede la realizzazione di 203 Case di Comunità (una ogni 50mila abitanti circa) e di 60 Ospedali di Comunità (una ogni 150mila abitanti) su tutto il territorio regionale.

Il progetto

Gli Ospedali di Comunità sono strutture di ricovero breve, a bassa intensità clinica, che si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente acuto e le cure territoriali, mentre le Case di Comunità rappresenteranno una sorta di punto di accoglienza ai servizi sanitari e sociali. Quali Comuni ospiteranno i servizi, sarà una commissione tecnica di ATS a deciderlo.

Bareggio si candida a ospitare un ospedale di comunità

“Abbiamo deciso di avanzare la nostra candidatura mettendo a disposizione il terreno di via San Cristoforo un tempo destinato alle case in autocostruzione – ha spiegato il sindaco Colombo -. Dopo che le Giunte precedenti non sono riuscite a concretizzare il progetto, l'area è tornata nella piena disponibilità del Comune e può essere utilizzata per offrire nuovi servizi socio-sanitari ai bareggesi e non solo. Auspichiamo che la nostra proposta sia accolta vista anche la soppressione del servizio di Neuropsichiatria infantile che ha causato diversi disagi per i cittadini di Bareggio e dei comuni limitrofi".