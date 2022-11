Bareggio premia i suoi 64 studenti meritevoli

Sessantaquattro gli studenti meritevoli premiati dal Comune di Bareggio: 47 delle medie e 17 delle scuole superiori. Per un totale di 9.350 euro di premi.

Sala piena quella che giovedì 24 novembre 2022 ha visto la premiazione degli alunni delle medie e delle superiori che hanno riportato una votazione alta nell'anno scolastico 2021/2022.

Ha dichiarato il sindaco Linda Colombo:

"È bello avere una sala piena, perché significa che abbiamo tanti studenti meritevoli a Bareggio. Ci tengo a sottolineare che a volte la scelta che si fa alle medie non è detto che sia quella finale dell’università. Vi invito a seguire sempre le vostre ispirazioni, ma ascoltate sempre anche i genitori e non abbiate paura a dire di aver sbagliato. Sono davvero contenta ed orgogliosa di avere qui tanti ragazzi e di poterli premiare".

Ha poi continuato l'assessore all'Istruzione Roberto Pirota:

"È fondamentale la politica del fare. Noi e voi ci siamo dati degli obiettivi; obiettivi che hanno comportato sforzi, impegno, dedizione e volontà. Spero che questo diventi un momento di orgoglio per voi, per le famiglie, per gli insegnanti e per l’intera comunità. Vi voglio ringraziare e dare una carica perché questo risultato possa essere da sprone per dare sempre di più".